Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası, önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da ortak bir şekilde düzenlenecek.

Türkiye, play-off turunda önce sahasında Romanya ile ardından deplasmanda Slovakya-Kosova maçının galibi ile karşılaşacak.

Millilerimiz, bu iki maçı geçmesi halinde Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda mücadele edecek.

Bu maçları hangi tarihlerde ve nerede oynayacağımız da belirlendi.

FİKSTÜR BELLİ OLDU

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması halinde oynayacağı fikstür:

Avustralya, 13 Haziran (Vancouver, BC Stadyumu)

Paraguay, 19 Haziran (Santa Clara, Levi's Stadyumu)

ABD, 25 Haziran (Inglewood, SoFi Stadyumu)

İLK DEFA 48 ÜLKE KATILIYOR

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı.

Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

TARİHTE ÜÇÜNCÜ KEZ

Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.

Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.