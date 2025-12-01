U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga çıktı

- Fenerbahçe, U19 Paf Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 yendi.
- Maçın bitiminde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
- Olay, teknik ekipler ve görevlilerce kısa sürede yatıştırıldı.
U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
GENÇLERİN MAÇINDA SAHA BİR ANDA KARIŞTI
Bu sonucun ardından Fenerbahçe U19 ligdeki puanını 19 yaptı. Galatasaray U19 ise 21 puanda kaldı.
Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karıştı.
YUMRUK ATTI
Oyuncular arasındaarbede yaşanırken, Galatasaray U19'lu futbolcunun Fenerbahçeli futbolcuya yumruk attığı görüldü.
Olaylar kısa sürede araya giren teknik ekipler ve görevliler tarafından yatıştırıldı.