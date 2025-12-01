U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga çıktı U19 PAF Ligi 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.