Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, PFDK'ya sevk edildi

- TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor'u PFDK'ya sevk etti.
- Sevkin nedeni, Türkiye Kupası üçüncü hafta maçlarındaki çeşitli olaylar.
- Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle listede yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, Türkiye Kupası üçüncü hafta maçlarının ardından çeşitli sebeplerle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor'u disipline gönderdi.
SELÇUK İNAN, SEVK EDİLDİ
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.