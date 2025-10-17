UÇK, Kayserispor’u haklı buldu: Çağdaş Atan 12 milyon TL ödeyecek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından Zecorner Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Çağdaş Atan’ın sarı-kırmızılı ekibe 12 milyon TL ödemesine karar verildi.

Göster Hızlı Özet Kayserispor'un eski teknik direktörü Çağdaş Atan, sözleşmesini tek taraflı feshettiği için UÇK tarafından 12 milyon TL ödemeye mahkum edildi.

Bu karar, Atan'ın Kayserispor'a ana para olarak 8 milyon TL ve faiz eklenmesiyle toplam 12 milyon TL tazminat ödemesini içeriyor.

Kararla, Kayserispor Süper Lig'de bir teknik direktörden tazminat kazanan ilk kulüp oldu. Kayserispor, 2022-23 sezonu öncesinde takımın başına Çağdaş Atan'ı getirmişti. Ancak Atan, sözleşmesi devam ederken 6 Eylül 2023'te Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılmıştı. Atan, 6 Eylül 2023 tarihinde sözleşmesini feshetmişti. SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESHETMİŞTİ Kayserispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşındı. Kurul, Kayserispor ile Çağdaş Atan arasındaki dosya için kararını verdi. TOPLAMDA 12 MİLYON TL ÖDEYECEK Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan'ın sarı-kırmızılı kulübe ana para olarak 8 milyon TL ödenmesine karar verdi. Yine UÇK, faizinin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti. Öte yandan bu karar, Süper Lig'de bir teknik direktörden tazminat kazanan ilk kulüp olması nedeniyle Kayserispor tarihine geçti.

