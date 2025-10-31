UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları ilan etti.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'den 2029 UEFA Avrupa Ligi finali için Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın aday olduğu belirtildi.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ İÇİN ANKARA 19 MAYIS STADI

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, Fransa'daki Lyon Decines, Parc des Princes, İtalya'daki Juventus Stadı ve Romanya'daki Bükreş Ulusal Arena ile birlikte final organizasyonu için aday olduğu aktarıldı.

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİNSE RAMS PARK

2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın yanı sıra Lyon Decines, İspanya'daki Bilbao San Mames ve İsviçre'deki Basel St. Jakob Park statlarının adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.

UEFA Yönetim Kurulu, finallere ev sahipliği yapacak statları Eylül 2026'da açıklayacak.