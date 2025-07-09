UEFA, Beşiktaş'a verilen cezayı onayladı

Beşiktaş Kulübü, UEFA tarafından Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde verilen 900 bin euroluk para cezasının onandığını açıkladı.

UEFA, İTİRAZI REDDETTİ

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, 1 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 dönemine ilişkin kadro maliyeti kuralının ihlali nedeniyle açılan davanın sonuçlandığı belirtildi. Kulübün yaptığı itiraz UEFA tarafından reddedilirken, 900 bin euroluk para cezası kesinleşti.

Açıklamada, söz konusu ihlal süreci kapsamında alınan kararın UEFA nezdinde bağlayıcı olduğu vurgulandı.