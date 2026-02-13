UEFA gelirleri açıklandı: Temsilcilerimizin Avrupa'dan kazandığı rakamlar belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA, 2024/25 sezonu finansal gelirlerini ve kulüplere dağıtılan paraları duyurdu.

Açıklamanın detaylarına göre; erkekler kulüp müsabakalarının toplam geliri 4,4 milyar euroya yükseldi ve 2023/24 rakamlarına göre 690 milyon euro artış gösterdi.

Bu artış, futbola daha fazla yeniden yatırım yapılmasına yol açtı ve kulüplere yapılan finansal dağıtım 3,4 milyar euroya ulaşarak önceki sezona göre 400 milyon euro arttı.

KULÜPLERİMİZ GEÇEN SEZON AVRUPA'DAN NE KADAR KAZANDI?

Bu tutarın 308 milyon eurosu, Avrupa müsabakalarına katılmayan kulüplere aktarıldı. Bu, önceki rakama göre yüzde 76'lık bir artış anlamına geliyor.

Ayrıca, eleme turlarında elenen kulüplere de ek fon dağıtıldı. 25 milyon euro ise UEFA Gençlik Ligi ve kadınlar kulüp müsabakalarını desteklemek için kullanıldı.

GALATASARAY 18 MİLYON EUROYLA ZİRVEDE

Galatasaray'ın 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden 4,29 milyon euro gelir elde ettiği, açıklanan tablolarda yer aldı.

Galatasaray, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden ise 14,083 milyon euro kazandı.

Sarı-kırmızılıların geçen sezon UEFA'dan toplam geliri 18,373 milyon euro oldu.

FENERBAHÇE 15, BEŞİKTAŞ İSE 10 MİLYON EURO KAZANDI

Fenerbahçe'nin 2025/25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nden elde ettiği gelirse 15,682 milyon euro olarak gerçekleşti.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ise 10,712 milyon euro kazandı.

Konferans Ligi'nde Başakşehir ise 6,913 milyon euro gelir elde etti.

EN ÇOK PSG KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG, toplam 144,415 milyon euro gelir elde etti.

PSG'nin finaldeki rakibi Inter ise 136,625 milyon euro gelir ile ikinci sırada yer aldı.

TOPLAM GELİR 5 MİLYAR EUROYU AŞTI

Avrupa Şampiyonası'nın olmadığı bir sezonda ilk kez UEFA'nın toplam geliri 5 milyar euro'yu aştı.

Bu, EURO 2024 gelirleri hariç tutulduğunda 2023/24 sezonuna göre 737 milyon euroluk bir artışa tekabül ediyor.

5 MİLYAR EURO NASIL DAĞITILDI?

Bu 5 milyar euroluk toplamın:

-3,9 milyar euro'su doğrudan kulüplere ve ulusal federasyonlara yeniden dağıtıldı.

-Dayanışma ödemeleri ikinci en büyük yatırım kategorisini oluşturdu.

-Bu iki alan birlikte toplam harcamaların %86'sından fazlasını oluşturdu.

-Yılın nihai net sonucu eksi 46,2 milyon euro olarak gerçekleşti ve bu tutar tamamen UEFA'nın rezerv parasından karşılandı.

5.014 MİLYAR EURO NEREDEN KAZANILDI?

4.065 milyar euro: Medya Hakları

787 milyon euro: Ticari Haklar

100 milyon euro: Bilet ve Ağırlama Gelirleri

62 milyon euro: Diğer Gelirler

5.014 MİLYAR EURO HANGİ TURNUVALARDAN KAZANILDI?

4.414 milyar euro: Kulüp Turnuvaları

506 milyon euro: Ulusal Takım Turnuvaları

94 milyon euro: Diğer turnuvalar

UEFA'NIN KASASI 521 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Son olarak 2024/25 net sonucunun düşülmesinden sonra UEFA'nın finansal rezervleri toplam 521,8 milyon euroya ulaşarak futbolun geleceği için finansal istikrarı garanti altına aldı.