UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta programı

- UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak.
- Samsunspor, Dinamo Kiev'i ağırlayacak.
- Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'yı konuk edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu hafta Samsunspor sahasında, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk de Legia Varşova'yı konuk edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
19.45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova
19.45 Breidablik - KuPS Kuopio
19.45 Hacken - Rayo Vallecano
19.45 Drita - Omonia Nicosia
19.45 Rapid Wien - Fiorentina
19.45 Rijeka - Sparta Prag
19.45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok
19.45 KF Shkendija - Shelbourne
19.45 AEK Atina - Aberdeen
22.00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
22.00 Shamrock Rovers - Celje
22.00 Universitatea Craiova - Noah
22.00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan
22.00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports
22.00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
22.00 Crystal Palace - AEK Larnaca
22.00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar
22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev