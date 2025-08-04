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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 04.08.2025 10:35
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor.

Devler Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA 

Karşılaşmaların rövanşları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Ligde 3. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)

6 Ağustos Çarşamba:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

22.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe

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