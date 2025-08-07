Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 yenilmesinin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. Sarı-lacivertlilerin aldığı mağlubiyet ülke puanında herhangi bir değişikliğe sebep olmadı ve 9. sıradaki yerimizi koruduk.

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 09:11
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte yeni sıralama...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

Hollanda ekibinin gollerini Timber ve Moussa atarken, sarı-lacivertli takımın tek golünü Sofyan Amrabat kaydetti.

Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi.

SIRALAMA AYNI KALDI 

Sarı-lacivertlilerin aldığı mağlubiyet ülke puanında herhangi bir değişikliğe sebep olmadı.

Böylelikle Türkiye dokuzunculuktaki yerini korumuş oldu.

İşte 3. eleme turu ilk maçlarının ardından oluşan güncel sıralama...

UEFA ülke puanı sıralaması

1- İngiltere 94.839

2- İtalya 84.374

3- İspanya 78.703

4- Almanya 74.545

5- Fransa 67.748

6- Hollanda 60.450

7- Portekiz 54.366

8- Belçika 52.350

9- Türkiye 42.400

10- Çekya 39.200

