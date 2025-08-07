UEFA ülke puanı güncellendi! İşte yeni sıralama... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 yenilmesinin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. Sarı-lacivertlilerin aldığı mağlubiyet ülke puanında herhangi bir değişikliğe sebep olmadı ve 9. sıradaki yerimizi koruduk.