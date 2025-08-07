UEFA ülke puanı güncellendi! İşte yeni sıralama...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.
Hollanda ekibinin gollerini Timber ve Moussa atarken, sarı-lacivertli takımın tek golünü Sofyan Amrabat kaydetti.
Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi.
SIRALAMA AYNI KALDI
Sarı-lacivertlilerin aldığı mağlubiyet ülke puanında herhangi bir değişikliğe sebep olmadı.
Böylelikle Türkiye dokuzunculuktaki yerini korumuş oldu.
İşte 3. eleme turu ilk maçlarının ardından oluşan güncel sıralama...
UEFA ülke puanı sıralaması
1- İngiltere 94.839
2- İtalya 84.374
3- İspanya 78.703
4- Almanya 74.545
5- Fransa 67.748
6- Hollanda 60.450
7- Portekiz 54.366
8- Belçika 52.350
9- Türkiye 42.400
10- Çekya 39.200