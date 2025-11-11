UEFA'dan bahis soruşturması açıklaması: TFF'yle temas halindeyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbol kamuoyu bir süredir patlak veren bahis skandalıyla çalkalanıyor.

Konuyla ilgili son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması sonucunda bahis oynadığı belirlenen 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıklamıştı.

GÖZLER UEFA VE FIFA'YA ÇEVRİLDİ

Federasyon, futbolcuların isimleri ile forma giydikleri takımları da paylaştı.

TFF'nin PFDK sevklerinin ardından gözler, UEFA ve FIFA'ya çevrilmişti.

UEFA, futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin TFF ile temas halinde olunduğunu bildirdi.

UEFA: TFF İLE TEMAS HALİNDEYİZ

UEFA Basın Birimi konuya ilişkin, "UEFA, bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halindedir. Şu aşamada başka bir yorumumuz bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.