Abone ol: Google News

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Feyenoord ile Sturm Graz arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 7. hafta müsabakasını yönetecek.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 14:52
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
  • FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Feyenoord ile Sturm Graz arasındaki UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçını yönetecek.
  • Meler'e yardımcı olarak Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran görev yapacak.
  • Müsabaka, Hollanda'nın Roterdam şehrinde TSİ 20.45'te başlayacak.

Hollanda'nın Feyenoord ve Avusturya'nın Sturm Graz takımları arasında yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Hollanda'nın Roterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

MELER DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Tiago Bruno Lopes Martins VAR, Christian Dingert AVAR olarak görev yapacak.

Eshspor Haberleri