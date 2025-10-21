UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev geldi

- FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Legia Varşova ile Fiorentina arasındaki UEFA Gençlik Ligi maçını yönetecek.
- Müsabaka, Varşova'daki Legia Training Center'da saat 13.00'te başlayacak.
- Türkmen'e Anıl Usta ve Göktuğ Hazar Erel yardımcı olacak; dördüncü hakem Piotr Urban olacak.
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Polonya'nın Legia Varşova ile İtalya'nın Fiorentina takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.
Polonya'nın Varşova şehrindeki Legia Training Center'da oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Göktuğ Hazar Erel yapacak.
DÖRDÜNCÜ HAKEM POLONYA'DAN
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Urban olacak.