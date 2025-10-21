Abone ol: Google News

UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev geldi

UEFA Gençlik Ligi'nde Polonya'nın Legia Varşova ile İtalya'nın Fiorentina takımları arasında oynanacak maçta, FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 15:26
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Polonya'nın Legia Varşova ile İtalya'nın Fiorentina takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Varşova şehrindeki Legia Training Center'da oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Göktuğ Hazar Erel yapacak.

DÖRDÜNCÜ HAKEM POLONYA'DAN

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Urban olacak.

