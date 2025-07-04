Uğur Çiftçi, Sivasspor camiasından özür diledi

Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi, açıklamalarda bulundu.

Başkan Karagöl, kaptan Uğur Çiftçi'nin gelecek sezon 58 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

"TEKRAR HOŞ GELDİNİZ DİYORUM"

Kulübün 2025-2026 sezonu kamp çalışmalarının hayırlı olmasını dileyen Karagöl, şu sözleri sarf etti:

Bu sene kampımız Sivas'ta gerçekleşecek. Zaman zaman hazırlık maçlarımız için şehir dışına çıkacağız. Yeni teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ve ekibine de tekrar hoş geldiniz diyorum.

"YENİ SEZONDA 58 NUMARALI FORMAYI GİYECEK"

Takım kaptanı Uğur Çiftçi'ye gelen tekliflere rağmen takımda kalmayı tercih ettiği için teşekkür eden Karagöl, şu şekilde konuştu:

Birkaç haftadır kendisiyle ilgili çok ciddi teklifler olmasına rağmen, bu sezon ‘58. yıl, Vefa Sezonu’ diyerek bu teklifleri elinin tersiyle iten kaptanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezon hep beraber, ait olduğumuz yere, evimiz olan lige tekrar çıkacağımıza; teknik heyetimiz, yönetimimiz, taraftarımız, camiamız, şehrimiz ve bütün Sivaslılar olarak canı gönülden inanıyoruz. Bu sene, buraya yıllarca emek vermiş, bu memleketin evladı olan Uğur Çiftçi kardeşimiz yeni sezonda 58 numaralı formayı giyecek. Ona ve bütün futbolcularımıza hayırlı, güzel ve sonunda mutlu olduğumuz bir sezon diliyorum.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Kaptan Uğur Çiftçi de geçtiğimiz sezon kötü bir dönem geçirdiklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

Bildiğiniz üzere futbol bir takım oyunu. Bireysel hiçbir başarıya ulaşamayız. Demek ki biz biraz takım olamadık, bu da sonuca yansıdı. Çok üzgünüz, bu durum bizi hiç mutlu etmedi. Neredeyse yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyden keyif almıyoruz. Bu olaydan ötürü Sivasspor taraftarından, camiamızdan, dünyadaki bütün Sivaslılardan takım kaptanı olarak ben ve takım arkadaşlarım özür diliyoruz.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Geçtiğimiz sezon yaşanmaması gereken bazı olayların yaşandığını ve bu nedenle üzgün olduğunu söyleyen Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Biz bir aileyiz. Her ailenin içinde böyle şeyler olabilir. Eğer benim de bir hatam, kusurum varsa affola. Çünkü Sivaslıyım, kendi memleketimde futbol oynuyorum ve bundan gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon, 58. yılımızda; taraftarımızla, hocamızla, başkanımızla birlikte bunun altını çizerek söylüyorum kupayı sezon sonunda kaldıracağımıza inanıyorum. Bunun için siz taraftarlarımızdan; yaz demeden, kış demeden geliyorsunuz, bilet alıyorsunuz, destek veriyorsunuz. Biraz daha çok desteğinizi ve arkamızda itici güç olmanızı istiyorum. Her şey Sivasspor için. Hepimizin amacı bir; Sivasspor. İnşallah bu sene takım olarak hedeflerimize ulaşan ve benim adıma da 58. yılda şampiyon olma şerefini yaşayan bir sezon olacaktır.

"SORUMLULUĞU OMUZLAYARAK CEVAP VERDİ"

Süper Lig’i hedeflediklerini söyleyen Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ise, şu değerlendirmede bulundu:

Bu mücadele çok kolay olmayacak. Zorlu bir yol bizi bekliyor. Başkanımızla ilk görüştüğümüz günde birkaç husus üzerinde, temel prensipler üzerinde konuşmuştuk. Takım yapılanmasında da başrollerden bir tanesi kaptanımız Uğur Çiftçi'ye biçilmişti. Kendi aramızda da bu rolü konuşmuştuk. O da sağ olsun, bizim ona biçtiğimiz bu role; takımın başında kalarak, yani bu sıkıntılı süreçte sorumluluğu omuzlayarak cevap verdi. Uğur Çiftçi, ülke genelinde futbol piyasasında değerli bir yeri olan bir oyuncu.

"KAPTANIMIZ BURADA, SAHADAKİ LİDERİMİZ OLACAK"

Futbol sahasında zaman zaman sıkıntılı durumlar yaşanabileceğini kaydeden Korkmaz, şunları dedi: