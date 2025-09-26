Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında yıldızlaştı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi attı.

8 KURTARIŞ YAPTI

Sarı-kırmızılılarda maça damga vuran isimlerden biri kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Bonservisi için Trabzonspor'a 33+3 milyon euro bonservis bedeli ödenen milli file bekçisi, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı.

EGALE ETTİ

Uğurcan, 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.

"ALANYASPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan, sözlerine şöyle başladı:

Öncelikle Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Pereira, benim eski takım arkadaşım. Çok iyi hazırlanmışlar. İyi bir plan hazırlamışlardı. 2 takım için de zor bir maç oldu ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir rekor daha kırdık. Her maçta galibiyet için oynayacağız. Galatasaray zaten bunu hak ediyor.

"GÜNAY GÜVENÇ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Uğurcan, ayrıca şunları dedi: