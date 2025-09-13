Uğurcan Çakır: Burada olmaktan dolayı çok mutluyum

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır, Eyüpspor galibiyetinin ardından konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

29 yaşındaki tecrübeli kaleci maçla ilgili duygularını ifade ederken, şu sözleri sarf etti:

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferim gerçekleşti, bugün ilk 11'de oynadım. Yeni bir takım ve heyecan benim için. İlk maçlar zor olur. Adaptasyon zor oluyor. Bugün buradan gol yemeden ayrılmak önemliydi hem benim hem de takım için. Burada beni çok iyi karşıladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım.

"BENİM İÇİN BURUK BİR GALİBİYET"

Çakır, ayrıca şunları dedi:

Muslera, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attı. Türk futboluna, kaleciliğine çok büyük katkı sundu. Onu izleyerek çok şeyimi geliştirdim. Kendime ondan bir şeyler kattım. Çok özel bir kaleci. 14 yıl önce burada ilk maçına çıkmış, güzel bir tesadüf. İnşallah ben de aynı başarıları yaşayabilirim. Aslında bu galibiyet benim için biraz buruk. 2 gün önce Urfa'da kuzenim vefat etti. Bütün aileme sabırlar diliyorum. O da bir Galatasaraylı'ydı ve buraya geldiğim için mutlu olmuştu. Ama 2 gün önce acı bir şekilde kaybettik. Bütün ailenin başı sağ olsun.

"İLK MAÇLAR GENELLİKLE ZOR OLUYOR"

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirten Uğurcan, şu ifadeleri kullandı:

Galip geldiğimiz için de mutluyum. İlk maçlar genellikle zor oluyor. Takıma alışmam, onları tanımam zor. Bugün gol yemediğimiz için mutluyuz. İnşallah haftaya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'u da yeneriz.

"MUSLERA'NIN BENİ ÇOK SEVDİĞİNİ BİLİYORUM"

Sarı-kırmızılıların efsane file bekçisi Fernando Muslera ile transferinin öncesinde sürekli görüştüğünü dile getiren milli kaleci, şu şekilde konuştu:

Muslera'nın beni sevdiğini biliyorum. Ben de onu seviyorum. Müthiş bir profesyonel. Çok başarılı bir kaleci. Kendisi Galatasaray'da çok büyük işler başardı. Umarım ben de Galatasaray ile onun yakaladığı başarılara ulaşabilirim.

"İNŞALLAH BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATARIZ"

Galatasaray'a transferi sonrasında takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını aktaran Uğurcan, şunları dedi:

Burada milli takımdan arkadaşlarım var. Icardi, Torreira ve Sanchez de çok iyi çocuklar. Galatasaray, son 3 sezonun şampiyonu. Ben, Galatasaray'ın gelecek başarılarına katkı sağlamak istiyorum. İnşallah birlikte büyük başarılara imza atarız.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Taraftara da mesaj veren 29 yaşındaki kaleci, sözlerini şöyle tamamladı: