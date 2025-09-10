Uğurcan Çakır, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Antrenman, sahada yapılan koşunun ardından iki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

İdman, çift kale maçla sona erdi.

UĞURCAN İLK KEZ İDMANDA

Yeni transfer Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.