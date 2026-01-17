Uğurcan Çakır: Galibiyeti hak ettik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43, Gaziantep FK ise 24 yaptı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Tecrübeli kaleci, oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu vurguladı.

"OYUNUN HAKİMİ BİZDİK"

Karşılaşma boyunca kontrolün Galatasaray'da olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var ama genel anlamda oyunu biz yönettik. Galibiyeti kaçırdık, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"HALA LİDERİZ"

Puan kaybına rağmen takımın durumuna dikkat çeken Uğurcan, "Hâlâ lideriz. Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahibiz. Atletico Madrid maçından puan ya da puanlar alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Şampiyonlar Ligi hedefini de vurgulayan milli kaleci, "Bazen böyle puan kayıpları olabilir ama bu maçı kaybetmeyi hak etmedik, galibiyeti hak ettik. Şampiyonlar Ligi bizim için çok kıymetli. Oradan puan veya puanlar alıp devam etmek istiyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.