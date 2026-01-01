Abone ol: Google News

Uğurcan Çakır'dan yılın ilk gününde anlamlı ziyaret

Galatasaraylı kaleci Uğurcan Çakır, 2026'nın ilk gününde Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ziyaret etti.

Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 13:44
Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera döneminin ardından Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayı giydi.

Sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi Çakır, bu kez ise saha dışı bir gelişmeyle gündemde.

Uğurcan Çakır, 2026 yılının ilk gününde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

UĞURCAN, YILIN İLK GÜNÜNDE KALPLERE DOKUNDU

Çakır, 2026'nın ilk gününde Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ziyaret etti.

Minikleri yalnız bırakmayan Çakır, çocuklara hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.

Sosyal medyaya yansıyan kare sonrası Çakır'ın davranışı takdir topladı.

