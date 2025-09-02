Uğurcan Çakır'ın babasından Fenerbahçe sorusuna yanıt

Dün akşam saatlerinde transfer piyasasında hareketli gelişmeler yaşandı.

Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer etti.

Uğurcan, sosyal medyadan Trabzonspor'a veda mesajı paylaştı.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır, açıklamalarda bulundu.

Oğlu Uğurcan Çakır'ın Galatasaray ile anlaşması hakkında Beyaz TV'ye konuşan Mustafa Çakır, "Çok zor, duygusal bir karar oldu. Ömrümüzü Trabzon'a adadık. Kendi hedefleri ve kulübün çıkarları... Avrupa hayali var. Zor bir karar oldu, az önce ağladım." dedi.

"AVRUPA'DAN TEKLİF GELMEYİNCE GALATASARAY'I KABUL ETTİ"

Açıklamalarına devam eden Mustafa Çakır, "Avrupa'dan teklif gelmeyince, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Başarılar diliyoruz. Hepsi bizim takımlarımız. Şampiyonlar Ligi'nde izlemek gurur verecek. Transfer inanın bugün gerçekleşti. Mesajlaştık ve durumu sordum. 'Hayırlısı olsun' dedi. Biz hayata böyle bakıyoruz. Uğurcan, Trabzonspor ve Galatasaray için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK BİR HAYALİ VARDI"

Trabzonspor taraftarların tepkisi hakkında konuşan Mustafa Çakır, "Trabzonspor taraftarı, Uğurcan'ı çok seviyor. Kararına saygı duyacaklardır. Bir nesil onunla Trabzonspor'u sevdi. Kolay değil ama Uğurcan'ın daha büyük bir hayali vardı. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştireceği için böyle bir karar aldı. Annesi de ağlıyor." dedi.

"NEDEN FENERBAHÇE'YE GELMEDİ?"

Ahmet Çakar'ın "İki ay önce Fenerbahçe'ye gitme durumu vardı. Gönlünde hangi takım vardı?" sorusuna yanıt veren Mustafa Çakır, "Samimiyetimle söylüyorum. Uğurcan'ın kulüp isimleriyle işi yok. Kendi hayali ve hedefleri var. Avrupa'dan üst düzey bir takımdan teklif gelse, bu olmazdı. Galatasaray gruplarda oynayacak, belki hedefleri için böyle uygun gördü. Biz de bugün öğrendik." açıklamasını yaptı.