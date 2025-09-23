Ümraniyespor deplasmanda Boluspor'u yendi

1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, Ümraniyespor'u ağırladı.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Ümraniyespor'un golünü 53. dakikada Batuhan Çelik kaydetti.

Batuhan Çelik, 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla puanını 7 yapan Ümraniyespor, ligdeki bir sonraki maçında Çorum FK'yi konuk edecek.

11 puanda kalan Boluspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.

BOLUSPOR: 0 - ÜMRANİYESPOR: 1

Hakemler: Burak Olcar, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı

Boluspor: Orkun Özdemir, De Lima, Devran Şenyurt (Dk. 70 Ömürcan Artan), Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 60 Buğra Çağıran), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Onur Öztonga, Boakye, Rasheed (Dk. 47 Arda Usluoğlu), Balburdia

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik, Bardhi (Dk. 87 Talha Bartu Özdemir), Barış Ekincier, Yusuf Kocatürk, Hoti (Dk. 70 Serkan Göksu), Glumac, Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 35 Soukou), Ali Turap Bülbül, Dokanovic

Gol: Dk. 53 Batuhan Çelik (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Batuhan Çelik (Ümiraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rasheed, Dk. 40 Boakye, Dk. 90+3 De Lima (Boluspor), Dk. 58 Bardhi, Dk. 89 Serkan Göksu, Dk. 90 Cihan Topaloğlu, Dk. 90+3 Soukou (Ümraniyespor)