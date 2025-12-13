Ünlü spiker Özkan Öztürk, uçak yolculuğunda yolculara maç anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü spor spikeri Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında yolculara unutulmayacak bir sürpriz yaptı.

Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan dev karşılaşmayı takip eden Öztürk, maç için uçakta canlı spikerlik yaptı.

Özkan Öztürk'ün profesyonel anlatımıyla birlikte uçak kabininde adeta stadyum havası oluştu.

UÇAKTA STADYUM HAVASI...

Yolcular, ünlü spikerin anlatımını ilgiyle dinlerken karşılaşmanın heyecanını gökyüzünde yaşadı.

Yolcular tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ünlü spikerin uçakta yaptığı bu sürpriz anlatım, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

İşte o anlar...