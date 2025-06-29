Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi maçlarıyla hafızalara kazınan Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kansere yakalandığını duyurmuştu.

Yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Ugan'dan acı haber geldi.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

62 yaşındaki Ugan, kansere yenik düştü..

Ünlü spikerin beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenilmişti.

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 Sakarya doğumlu olan Sabri Ugan, Türkiye’nin tanınmış spor spikeri, seslendirmen, yazar ve medya sunucusudur.

1991’de spor müdürlüğü görevini üstlendi. Çeşitli platformlarda spikerlik ve sunuculuk yaptı. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarındaki anlatımıyla sporseverlerin hafızasında yer etti.

2019 yılında "Yılın Spor Programı" ödülünü aldı. "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı biyografi kitabıyla edebiyat alanında da yer aldı.