Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclav Cerny, 90+3. dakikada Jota Silva kaydetti.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kocaelispor'a karşı yaşadı.

BİR ASİST YAPMIŞTI

27 yaşındaki futbolcunun, 2-1 kazanılan Başakşehir maçında da 1 asisti bulunuyor.

GÖZTEPE MAÇINDA 61 DAKİKA SAHADA KALDI

Başarılı oyuncu, Beşiktaş'ın deplasmanda 3-0 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında da 61 dakika sahada kalmıştı.

"ÜÇ GOL VE ÖNEMLİ 3 PUAN"

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Takım olarak doğru başlangıç yaptıklarını vurgulayan Çek oyuncu, skor avantajını daha iyi kullanabileceklerini dile getirdi:

Üç güzel golle, çok önemli 3 puan aldık. Maça iyi başladık, 2-0'dan sonra maçı daha iyi tutabilirdik. Maçı daha kolay hale getirebilirdik. Bunları yapamadık.

"İLK GOLÜMÜ ATTIM, MUTLUYUM"

Beşiktaş formasıyla golle tanışmanın sevincini yaşadığını ifade eden Cerny, hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

İlk golümü attığım için mutluyum, umarım daha çok gol atarım.

"SAHADA İYİ ANLAŞIYORUZ"

Takım içindeki uyumdan bahseden Cerny, özellikle Gökhan Sazdağı ile yakaladıkları iletişime değindi: