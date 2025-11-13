Vaclav Cerny, Beşiktaş için milli takıma gitmedi

- Vaclav Cerny, Çekya Milli Takımı'na katılmak yerine Beşiktaş'a alışmak için affını istedi.
- Cerny, takımla daha fazla vakit geçirip uyumunu artırmak amacıyla bu kararı aldı.
- Oyuncu, milli arayı İstanbul'da geçirerek Beşiktaş çalışmalarına devam edecek.
Beşiktaş'ın sezon başında Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, dikkat çeken bir karara imza attı.
TRT Spor'un haberine göre; Cerny, Çekya Milli Takımı'ndan davet almasına rağmen bu milli arada affını istedi.
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK
Haberde Cerny'nin, takımla daha fazla vakit geçirmek, daha çok sorumluluk almak ve uyumunu güçlendirmek amacıyla bu kararı aldığı bildirildi.
Deneyimli oyuncunun milli arayı İstanbul'da geçirerek Beşiktaş çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki Cerny, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 8 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik katkı yaptı.