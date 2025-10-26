Abone ol: Google News

Vaclav Cerny: Çok üzgünüz

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Vaclav Cerny, "2 puan kaybettik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 22:25
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrasında siyah-beyazlı takımdan Vaclav Cerny, konuştu.

"ATSAYDIK İŞLER DAHA KOLAY OLURDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Cerny, "Bence ikinci golü atsaydık işler daha kolay olurdu. Bunu yapmak yerine gol yedik ve maçı 1-1'e getirdik. Sonrasında fazlasıyla fırsat bulduk ama ne yazık ki gole çeviremedik. 2 puan kaybettik. Çok üzgünüz." sözlerini sarf etti.

