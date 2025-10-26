Vaclav Cerny: Çok üzgünüz

- Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
- Vaclav Cerny, maç sonrası 2 puan kaybettiklerini ve üzgün olduklarını belirtti.
- Cerny, ikinci golü atabilseler işlerin daha kolay olabileceğini ifade etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşma sonrasında siyah-beyazlı takımdan Vaclav Cerny, konuştu.
"ATSAYDIK İŞLER DAHA KOLAY OLURDU"
Karşılaşmayı değerlendiren Cerny, "Bence ikinci golü atsaydık işler daha kolay olurdu. Bunu yapmak yerine gol yedik ve maçı 1-1'e getirdik. Sonrasında fazlasıyla fırsat bulduk ama ne yazık ki gole çeviremedik. 2 puan kaybettik. Çok üzgünüz." sözlerini sarf etti.