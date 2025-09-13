Vaclav Cerny: Ön hattaki her pozisyonda oynayabilirim

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Başakşehir'i 2-1 yendi.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Vaclav Cerny, Başakşehir ile oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZA HEDİYE EDİYORUZ"

Galibiyeti değerlendiren Çek futbolcu, sözlerine şöyle başladı:

Benim için galibiyetle başlamak çok güzel. Oyunu domine ettik. 2 golle maçı çevirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftarımıza hediye ediyoruz.

"HER POZİSYONDA OYNARIM"

Saha içindeki pozisyonu ile ilgili konuşan Cerny, şunları dedi:

Önceliğim sağ kanat ama geldiğimde söyledim, ön hattaki her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olmak istiyorum, önemli olmak istiyorum. Sağ kanat sol kanat 8 numara fark etmez. Takıma yardım etmek, gol katkısı vermek istiyorum.

"HOCAMIZLA GÜZEL BİR DİYALOĞUMUZ VAR"

Sergen Yalçın ile ilgili de konuşan Cerny, sözlerini şöyle noktaladı: