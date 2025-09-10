Abone ol: Google News

Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı, ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ta yeni transferler Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı, takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 16:12
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

İdman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

CERNY VE GÖKHAN İLK KEZ İDMANDA

Yeni transferler Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı, takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.

Beşiktaş, yarın yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek.

