Valcan Cerny: Sergen hocanın hakkımdaki sözlerini duydum

Beşiktaş, Vaclav Cerny'yi renklerine bağladı.

Yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMA YAPTI

Cerny, Beşiktaş YouTube'a açıklamalarda bulundu.

Vaclav Cerny'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"BU ADIMI ATMA KONUSUNDA EMİNDİM"

Burada olduğum için inanılmaz mutluyum. Buraya gelmek ve burada olmak için sabırsızlanıyordum. Şu an gerçekten çok mutluyum.



Aslında benim kafamın içinde çok hızlı bir süreçti. Benimle ilk iletişime geçildiği andan itibaren bu adımı atmak konusunda tamamem emindim.



Çevremdeki herkes şunu çok iyi biliyor ki, buraya gelmek için gerçekten çok istekliydim. Bu gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum.



Bu forma, herkesin çok iyi bildiği bir forma. Aslında benim için çok yeni bir şey değil. Fakat tabii ki son derece özel bir andı. Şimdi de bu formayı giyebildiğim için çok daha iyi hissediyorum. Çok mutluyum.

"ARKADAŞLARIMLA OLAN KONUŞMALARIM GELMEMDE ROL OYNADI"

Tabii ki Beşiktaş’a gelmeden, daha önce tanıdığım birkaç kişiyle konuşma şansım oldu. Orkun ile konuştum. Hollanda’da oynadığım dönemde bir çok kez rakip olduk. David Jurasek ile konuştum. Çek milli takımından yakın arkadaşım. Rıdvan ile konuştum. Geçen sezon Rangers’ta beraberdik.



Bu arkadaşlarımla olan konuşmalar, buraya gelmemde gerçekten önemli rol oynadı. Çünkü onlarla olan konuşmalarım ve bana anlattıkları şeyler çok pozitifti. Onların da anlattıklarıyla beraber, buraya gelmeye tamamen emin oldum diyebilirim.

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Neredeyse 28 yaşını doldurmuş bir futbolcu olarak, farklı ülkelerde futbol oynamak, farklı ülkelerin futbolu nasıl yaşadığını, futbol kültürlerini deneyimlemek önemliydi. Mesela İskoçya’da inanılmaz bir taraftar kültürü var. Bu açıdan Türkiye ile bir benzerlikleri olduğunu düşünüyorum. Buradaki tecrübelerim ve duyduklarım bana böyle düşündürüyor. Hollanda, futbolun fabrikası diyebiliriz.



Genç futbolcuları iyi yetiştiriyorlar. Almanya, çok rekabetçi bir yer. Güzel bir karışım olduğunu düşünüyorum. Bu ülkelerde, bunları deneyimleme fırsatı elde ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Buradaki futbolu deneyimlemek için de sabırsızlanıyorum. Zaten Beşiktaş ve Türk futbolu hakkında bir çok şey biliyorum. Sahaya çıkmak için de sabırsızlanıyorum.

"SERGEN HOCANIN SÖZLERİNİ DUYDUM"

Sergen hocanın hakkımdaki sözlerini duydum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi en yakın arkadaşım ve ailesi Türk. Bu yüzden Türkiye’de ve özellikle futbolda yaşanan gelişmelerden haberdar oluyorum.



O iki maçta sergilediğim performanslar gerçekten iyiydi. Kendimle ilgili böyle cümleler duyduğum için gerçekten çok mutlu oldum.

"RAKİPLERE SORUN YARATMAYI İSTİYORUM"

Rıdvan Yılmaz, bence hem çok iyi bir insan, hem de çok iyi bir oyuncu. Onu tekrar göreceğim için mutluyum. Çünkü onunla geçirdiğim süre hem çok uzun hem de çok kısa bir süreydi diyebilirim. Umarım beraber daha fazla sahaya çıkarız. Şu anda bunun için elimizde bir fırsat var. Onun da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.



Sahada bir şeyler yaratmayı seviyorum. Gol atmayı, asist yapmayı, takım arkadaşlarıma pozisyon ve fırsat yaratmayı, tehlike yaratmam gereken alanlarda rakiplere sorun yaratmayı, kısacası takımım ve kulübüm için önemli bir oyuncu olmak istiyorum. En büyük hedefim bu.



Tamamen buraya yerleştikten sonra, ailemin de benimle beraber burada yaşayacak olması futbol haricinde önemsediğim, beni mutlu eden ve beni rahatlatan tek şey. Eşimle, çocuğumla uzun yıllar boyunca İstanbul’daki yaşamı deneyimlemek, burada yaşayacak olmak, bizim gerçekten çok istediğimiz bir şeydi. Burada yaşayacağımız için mutluyuz.

"SOYADIM SİYAH ANLAMINA GELİYOR"