Valentin Rosier'den Beşiktaş'tan ayrılık süreci hakkında olay açıklamalar

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Valentin Rosier, Histoires de Foot Podcast YouTube kanalında Beşiktaş dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Valentin Rosier'in kadro dışı kaldığı dönemde Beşiktaş'ta futboldan sorumlu profesyoneller Samet Aybaba ve Brad Friedel'dı.

Fransız yıldız, kadro dışı kararını detaylarıyla açıkladı.

Kariyerini İspanyol ekibi Leganes'te sürdüren savunma oyuncusu, Galatasaray'a transfer süreci hakkında da çarpıcı bir itiraf yaptı.

"ÇOK İYİ BİR GRUBUMUZ VARDI"

Rosier, sözlerine şöyle başladı:

Beşiktaş'ta genelde Fransızca konuştuğumuz çok iyi bir grup vardı: Rachid Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar, N'Sakala... Her şey gerçekten çok iyi gidiyordu. Mesela Abou adeta alev almış gibiydi. Ben de goller atıyordum. Rachid'in kaç asistle sezonu bitirdiğini bile bilmiyorum. Larin diye bir forvet vardı, ona topu on metre yükseklikten bile atsan gol atıyordu. Her şey sürekli yolunda gidiyordu.