Van Atatürk Stadyumu'nda biriken kar taşındı

Vanspor'un 1. Lig'in 20. haftasında cuma günü sahasında oynayacağı Boluspor maçı öncesi stadyumda karla mücadele çalışması yürütüldü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri, stadyumda biriken kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına çıkardı.

Yürütülen çalışmalarla stadyum, maça hazır hale getirilecek.

"CUMA GÜNÜ OYNANACAK MÜSABAKAYA YETİŞTİRECEĞİZ"

Çalışmalarını yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AA muhabirine, 1. Lig'inin ikinci yarısı için stadyumda hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Sahada kar temizleme çalışmasının devam ettiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

Stadımızı cuma günü oynanacak müsabakaya yetiştireceğiz. Stadyumumuzda ligin ikinci yarısının ilk maçı oynanmış olacak. Çalışmalarımıza destek veren başta sayın Valimiz olmak üzere diğer kurumlara teşekkür ederiz. Sahanın futbol oynanmaya hazır hale getirilmesi için tüm arkadaşlarımla çaba ve gayret içindeyiz.