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Vangölü Sportif Faaliyetler'in UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belirlendi

2025-2026 sezonu UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kura çekiminde Vangölü Sportif Faaliyetler'in rakipleri belli oldu.

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Vangölü Sportif Faaliyetler'in UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belirlendi

TFF Futsal Ligi şampiyonu Vangölü Sportif Faaliyetler'in UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Vangölü Sportif Faaliyetler, UEFA'nın merkezi Nyon'da gerçekleştirilen 2025-2026 sezonu UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kura çekiminde Vrhnika (Slovenya), Boras AIK (İsveç) ve FC Tallin (Estonya) ile C Grubu'nda yer aldı.

26-31 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

İsveç temsilcisi Boras AIK'in ev sahipliği yapacağı ön eleme turu müsabakaları, 26-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalarda 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek.

Ön eleme turunda gruplarında ilk sırayı alan 8 takım, eleme turu B aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Eshspor Haberleri