Vanspor FK ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi

- Vanspor FK, 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
- Maçta, Keçiörengücü 28. dakikada Fernandes ile öne geçti; Vanspor ise 90+1'de Cedric ile eşitliği sağladı.
- Bu sonuçla Vanspor'un puanı 21, Keçiörengücü'nün ise 18 oldu.
1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada Keçiörengücü'nün golünü 28. dakikada Junior Fernandes attı. Vanspor'un golünü ise 90+1. dakikada Ivan Cedric kaydetti.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonuçla birlikte Vanspor FK, puanını 21'e yükseltti. Keçiörengücü ise 18 puana ulaştı.
Ligde gelecek hafta Vanspor, Serik Spor'u konuk edecek. Keçiörengücü, Iğdır FK'yı ağırlayacak.