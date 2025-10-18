Vanspor - Pendikspor maçında kazanan yok

- Vanspor, 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Maçta Vanspor, Ivan Cedric ile 1-0 öne geçti, Pendikspor ise Yiğit Fidan ile eşitliği sağladı.
- Pendikspor, 88. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
1. Lig'in 10. haftasında Vanspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.
Vanspor, 37. dakikada Ivan Cedric ile 1-0 öne geçti. Pendikspor, bu gole 85. dakikada Yiğit Fidan ile cevap verdi.
PENALTI KAÇTI
Vanspor, 81. dakikada Jefferson ile penaltıdan yararlanamadı.
PENDİKSPOR, 10 KİŞİ KALDI
Konuk ekip Pendikspor, Djordje Denic'in 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Van Spor 14, Pendikspor 19 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Vanspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Serikspor'u ağırlayacak.