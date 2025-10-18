Abone ol: Google News

Vanspor - Pendikspor maçında kazanan yok

1. Lig'in 10. haftasında Vanspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 17:15
  • Vanspor, 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Maçta Vanspor, Ivan Cedric ile 1-0 öne geçti, Pendikspor ise Yiğit Fidan ile eşitliği sağladı.
  • Pendikspor, 88. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

1. Lig'in 10. haftasında Vanspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Vanspor, 37. dakikada Ivan Cedric ile 1-0 öne geçti. Pendikspor, bu gole 85. dakikada Yiğit Fidan ile cevap verdi.

PENALTI KAÇTI

Vanspor, 81. dakikada Jefferson ile penaltıdan yararlanamadı.

PENDİKSPOR, 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Pendikspor, Djordje Denic'in 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonucun ardından Van Spor 14, Pendikspor 19 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Vanspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Serikspor'u ağırlayacak.

