Vanspor, Sakaryaspor'u yendi

Vanspor, 1. Lig'in 12. haftasında evinde Sakaryaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 21:44
  • Vanspor, 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor'u 3-2 yendi.
  • Vanspor'un gollerini Regis, Mehmet Özcan ve Cedric attı.
  • Vanspor puanını 20'ye yükselterek 7. sıraya çıktı.

1. Lig'in 12. haftasında Vanspor, Sakaryaspor'u konuk etti.

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Vanspor 3-2 kazandı.

Vanspor'a galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Regis, 45. dakikada Mehmet Özcan ve 88. dakikada Cedric attı.

Konuk ekip Sakaryaspor'un golleri ise 40. dakikada Ben Yedder ve 65. dakikada Burak Çoban'dan geldi.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Vanspor, puanını 20'ye yükseltti ve 7. sırada konumlandı. Sakaryaspor ise 17 puanla 10. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Vanspor, Sarıyer'e konuk olacak. Sakarayaspor, Serikspor'u konuk edecek.

