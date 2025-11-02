Vanspor, Sakaryaspor'u yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 12. haftasında Vanspor, Sakaryaspor'u konuk etti.

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Vanspor 3-2 kazandı.

Vanspor'a galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Regis, 45. dakikada Mehmet Özcan ve 88. dakikada Cedric attı.

Konuk ekip Sakaryaspor'un golleri ise 40. dakikada Ben Yedder ve 65. dakikada Burak Çoban'dan geldi.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Vanspor, puanını 20'ye yükseltti ve 7. sırada konumlandı. Sakaryaspor ise 17 puanla 10. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Vanspor, Sarıyer'e konuk olacak. Sakarayaspor, Serikspor'u konuk edecek.