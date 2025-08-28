Vanspor'da hedef üst sıralarda yer almak

1. Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ikinci sıraya yerleşen Vanspor, bu hafta evinde Bandırmaspor ile yapacağı maçı kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Hazırlıklarını Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda sürdüren Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, AA muhabirine, lige zorlu bir fikstürle başladıklarını söyledi.

"İLK 8 HAFTADAKİ FİKSTÜRÜMÜZ ÇOK ZORLU"

Ligin ilk 8 haftasının zor geçeceğini ifade eden Kutlu, şunları dedi:

Boluspor, geçen sene bu ligde play-off oynamış ve kaliteli futbolcu topluluğu var. Esenler Erokspor ise maliyeti yüksek, ligin iyi oyuncularından kurulu ve Süper Lig'den oyuncu transfer edebilen bir ekip. Iğdır FK ise aynı kalitede bir takım. Maliyet ve oyuncu kalitesi olarak ligin üstünde 3 takımla oynadık. İlk 8 haftadaki fikstürümüz çok zorlu.

"TEK EKSİĞİMİZ KENDİ SAHAMIZDA OYNAYACAĞIMIZ MAÇTA TARAFTARIMIZ OLMAYACAK"

Futbolcuların uyum sürecini aştığını anlatan Hakan Kutlu, ilk 3 haftada oyun ve sonuç olarak iyi şeyler ortaya koyduklarını dile getirdi.

Ligdeki 3 maçta 7 puanın takım adına iyi bir sonuç olduğunu vurgulayan Kutlu, şu şekilde konuştu:

Ortaya koyulan oyun, özellikle Iğdır FK maçının ikinci yarısı sevindirici. Bu hafta yine zorlu bir rakibe karşı, geçen yıl play-off oynamış ve bu senede hedefleri olan bir takımla karşılaşacağız. Maça iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımın uyum sürecini aştığını düşünüyorum. Tek eksiğimiz kendi sahamızda oynayacağımız maçta taraftarımız olmayacak. Geçen maç öncesinde söylemiştim, aynı ruhla taraflarımız varmış gibi oynayacağız.

"ŞEHRİMİZİ İYİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Vanspor'un uzun yıllar sonra tekrar 1. Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

Takımımız 1. Lig'e uzun yıllar sonra tekrar çıktı. Bu ligdeki ilk hedefimiz kalıcı olup, şehrimizin ve kulübümüzün ligi tanıyarak önümüzdeki senelerde şampiyonluk adına kurulmuş, yapılanmış ve altyapısı kurulmuş bir takım olmak istiyoruz. Oyuncularımızın gösterdiği performans ilk 7 adına umutlandırıyor ama ligde kalıcı olup taraftarımızın beğeneceği futbolu oynayarak şehrimizi iyi temsil etmek istiyoruz.

"SEYİRCİMİZİN ÖNÜNDE HER MAÇ 3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Her maça 3 puan için çıktıklarının altını çizen Kutlu, şu değerlendirmede bulundu: