Victor Osimhen'den transfer itirafı

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Rizespor'u ağırladı. Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda müsabakaya 11'de başlayan Victor Osimhen takımının 2. golünü kaydetti.

Müsabakanın 65. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ceza sahasına ortasında altıpas içinde kafa vuruşunu yapan Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

2. GOLÜNÜ KAYDETTİ

26 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig'de geçen hafta oynanan Kayserispor maçından sonra 2. golünü attı.

Victor Osimhen, 90. dakikada yerini yeni transfer Wilfried Singo'ya bıraktı.

"EVİMDEYİM"

Mücadelenin ardından Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası konuşan yıldız golcü, şunları dedi:

Evimdeyim, önümüzdeki yıllarda da burada olacağım. Herkes, burada kalmamı çok istedi ve ben de çok istedim. Burada gollerime devam etmek de çok güzel.

"NEREDE OYNAMAK İSTEDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Sözlerine devam eden Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor. Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum.

"SAVAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Son olarak Nijeryalı golcü, şu sözleri sarf etti: