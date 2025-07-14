Victor Osimhen için yeni gelişme

Galatasaray'ın gözü kulağı arapsaçına dönen Victor Osimhen transferinde...

Victor Osimhen için ilk tur görüşmelerinde anlaşamayan Galatasaray ve Napoli yeniden masaya oturdu.

Sarı-kırmızılı heyet bankaların kapalı olduğu hafta sonunda çalışmalarını sürdürdü ve yüzde 100 garantili, geliştirilmiş bir teklif hazırladı.

Kendisini isteyen diğer takım Al Hilal'la bir başka görüşme yapmak istemediğini Napoli'ye aktaran Osimhen ise Türkiye'ye uçmak istiyor.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY BASKISI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Osimhen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in "Galatasaray olmazsa Al Hilal'e gitmek ister misin?" sorusuna "Hayır teşekkürler. Türkiye'ye gitmek istiyorum. Bu işi halledin ve hemen bitirin" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın yetkilendirdiği Sportif A. Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, Osimhen transferi için Napoli'yle yeniden görüşmelere başladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDE YER ALMADI

Napoli yerel medyasına göre; Osimhen, Napoli'nin bugünkü sağlık kontrollerinde yer almadı.

Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'a transferi gerçekleşmezse takımdan ayrı çalışacak.

Sarı kırmızılılar, Osimhen'in Napoli kampına katılmamasını istiyordu.

SON TEKLİF YAPILDI

Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye son olarak 40 milyon eurosu peşin, 35 milyon euroluk kısmı ise iki taksitle olmak üzere toplam 75 milyon euro teklif etmişti.

Nijeryalı yıldız, Galatasaray heyetinin İstanbul'a döndüğü süreçte bir kez daha sözleşme teklifi götüren Suudi Arabistan kulübü El Hilal'i ise 8. kez reddetmişti.