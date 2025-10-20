Victor Osimhen kızının doğum gününü dans ederek kutladı Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kızı Hailey'nin doğum günü düzenlediği etkinlikle kutladı. Organizasyonda Osimhen'in Kaan Ayhan ve Günay Güvenç'le birlikte yaptığı dans dikkat çekti...

Göster Hızlı Özet Victor Osimhen, kızı Hailey'nin doğum gününü düzenlediği etkinlikle kutladı.

Organizasyonda, Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Günay Güvenç ile birlikte dans ettiler.

Organizasyonda, Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Günay Güvenç ile birlikte dans ettiler.

Etkinlik, Osimhen'in saha dışındaki neşeli anlarına sahne oldu. Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, sakatlıktan döndükten sonra formasına kavuşmuştu. Osimhen son olarak, saha dışı bir gelişmeyle gündeme geldi. Nijeryalı golcü, kızı Hailey için bir doğum günü organizasyonu düzenledi. KIZININ DOĞUM GÜNÜ KUTLADI: KAAN VE GÜNAY'LA BİRLİKTE DANS ETTİ Etkinliğe, Galatasaraylı futbolcular Kaan Ayhan ve Günay Güvenç'in de katıldığı görüldü. Düzenlenen doğum günü partisinde Osimhen, Ayhan ve Güvenç'in dans ederek eğlendiği görüldü. İşte o anlar...

