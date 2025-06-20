Victor Osimhen: Tatilime odaklandım

2024-2025 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray'da, Victor Osimhen'in vereceği karar bekleniyor.

Sezon başında Napoli'den kiralanan ve sarı-kırmızılı takımın 5. yıldızı takmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki isim, geleceği adına önemli açıklamalara imza attı.

"TATİLİME ODAKLANDIM"

Daddy Freeze isimli YouTube programına konuk olan Nijeryalı golcü, kendisine sorulan Al Hilal iddiaları hakkında şunları dedi:

Bilirsiniz, sezon bittiğinde her zaman böyle transfer haberleri çıkar. Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister. Ancak şu anda ben tatilime odaklandım.

"GELİŞMEME YARDIMCI OLUYOR"

Yıldız golcü ayrıca şu sözleri sarf etti:

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki gollerime bakıyorum. Hatalarımı ve iyi yaptığım şeyleri görüyorum. Bu da gelişmeme yardımcı oluyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Nijeryalı isim, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.