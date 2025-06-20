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Victor Osimhen: Tatilime odaklandım

Galatasaray'daki geleceği büyük merak konusu olan Victor Osimhen, "Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister. Ancak şu anda ben tatilime odaklandım" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Victor Osimhen: Tatilime odaklandım

2024-2025 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray'da, Victor Osimhen'in vereceği karar bekleniyor.

Sezon başında Napoli'den kiralanan ve sarı-kırmızılı takımın 5. yıldızı takmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki isim, geleceği adına önemli açıklamalara imza attı.

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"TATİLİME ODAKLANDIM"

Daddy Freeze isimli YouTube programına konuk olan Nijeryalı golcü, kendisine sorulan Al Hilal iddiaları hakkında şunları dedi:

Bilirsiniz, sezon bittiğinde her zaman böyle transfer haberleri çıkar. Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister. Ancak şu anda ben tatilime odaklandım.

"GELİŞMEME YARDIMCI OLUYOR"

Yıldız golcü ayrıcşu sözleri sarf etti:

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki gollerime bakıyorum. Hatalarımı ve iyi yaptığım şeyleri görüyorum. Bu da gelişmeme yardımcı oluyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Nijeryalı isim, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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