Victor Osimhen transferinde son durum

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Öyle ki sarı-kırmızılıların ana hedefi dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen...

Galatasaray, tarihi bir transfer için tüm kozlarını oynarken yönetici Abdullah Kavukcu, Napoli yetkilileri ile pazarlık yaptığı esnada Osimhen sürece dahil oldu.

Yıldız oyuncu ile 15+10 milyon euroluk anlaşmaya varırken Cimbom İtalyan kulübü ile de masaya oturdu.

75 milyon euroluk serbest kalma bedeline ilk etapta 50 milyon euro ve taksitlerle karşı öneri getiren Aslan, farklı ödeme planlarını sundu.

NAPOLI TEMİNAT MEKTUBU İSTEDİ

Son olarak 15 milyon Euro peşin, kalan 60 milyon euroyu 4 taksitte ödemek üzere taraflar el sıkışırken Napoli'nin son anda "Teminat mektubu" kozunu oynaması can sıktı.

Napoli cephesi, 2014'te Galatasaray'a sattığı Dzemaili ve Pandev transferinin ödemelerini zamanında alamadığı için bu kez banka teminatı istedi.

Sarı- kırmızılılar ise ilk önce bunu vermeyeceğinin altını çizince Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten "Teminat yoksa Osimhen de yok" yanıtı geldi.

GÖRÜŞMELER YENİDEN HIZLANDI

Bankalar Birliği anlaşmasında olduğu için teminatın 1 aylık süreç gerektirmesi ve ayrıca 75 milyon euroluk teminat için 1.5 milyon euroluk bir ekstra ödeme çıkacak olması yönetimin planlarını bozdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre akşam saatlerinde Napoli ile Galatasaray arasındaki görüşmeler tekrardan yoğunlaşmaya başladı.

OSIMHEN REST ÇEKTİ

Haberin detaylarında İtalyan ekibinin, 5 yılda ödenecek 75 milyon euroluk bonservis için banka garantisinde direttiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Laurentiis sert tavrı Galatasaray'ı zor durumda bırakırken devreye Osimhen girdi.

Alfredo Pedulla'nın haberinde pazarlık masasına görüntülü bağlanan Nijeryalı golcü "Galatasaray'a gitmek istiyorum, kolaylık gösterin" restini çekti.

Düğümün bugün çözülmesi bekleniyor.