Victor Osimhen'den Jardel'e mesaj

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti.

JARDEL'İ GEÇTİ

Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu.

Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

"BUNU TEK BAŞIMA YAPMADIM"

Bu başarının ardından Osimhen, sosyal medya hesabından bir paylaşıma imza attı.

Victor Osimhen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor...



Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen KRAL, EFSANE Mario Jardel'e saygılar. Galatasaray'da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol...



Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım.



Efsane Mario Jardel'in açtığı yolda yürüdüm. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait.