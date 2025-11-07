Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı Çekya'da manşetlerde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.

Ancak maçın sonucu kadar, hakem Allard Lindhout’un tartışmalı kararları da geceye damga vurdu.

HAKEM ÇEKMEYİ GÖRMEZDEN GELDİ

Maçın son dakikalarında Jhon Duran’a yapılan müdahale, özellikle penaltı beklentisiyle dikkat çekti.

Kolombiyalı oyuncunun şortunun çekilerek dengesinin bozulduğu pozisyonda hakem, oyunu devam ettirdi.

Bu karar, sadece Türk futbolseverleri değil, Çek basınını da şaşırttı.

Ülke basınında, hakemin yönetimi ve Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı gündem oldu.

ÇEKLER 'BİLE PENALTIYI VERMEDİ' DEDİ

İşte atılan manşetler...

Aktualne

"Plzen, devle müthiş bir mücadele verdi. Hakem, çılgın finalde Türkleri çileden çıkardı. Penaltıyı vermedi."

iSport

"Konuk ekip penaltı ve tribünlerdeki Koubek’e öfkelendi."

Ruik

"Plzen, bir diğer favoriden puan aldı."

Plzensky

"Viktoria, Türkler karşısında aldığı bir puanla Avrupa’da yenilgisiz."