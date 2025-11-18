Vincenzo Montella, Ahmed Kutucu tercihiyle ilgili konuştu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Ahmed Kutucu'yu aday kadroya çağırması gündem olmuştu.

Montella, Galatasaray'ın forveti Ahmed Kutucu’nun Ay-yıldızlı ekibin kadrosuna alınmasıyla ilgili konuştu.

AHMED KUTUCU TERCİHİNE DEĞİNDİ

Kutucu'yu kimseyi memnun etmek için kadroya almadıklarını belirten Montella, "Ahmet Kutucu'yu kulübü veya birilerini memnun etmek için kadroya almadık. İnandığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz bir oyuncu. Bizimle çalışmış, istediklerimizi bilen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"HIZLI BİR DEĞERLENDİRME YAPMALIYDIK"

Sözlerine devam eden İtalyan çalıştırıcı, daha sonra şunları söyledi:

"Sabah uyandık, saat 10 gibi doktorumuz geldi ve Aral Şimşir'in yürüyemediğini söyledi. Hızlı bir şekilde değerlendirme yapmalıydık. Antrenmanda da Kerem Aktürkoğlu'nun bizimle gelebileceğini düşünmediğimiz için riske atmak istemedik."

"KULÜBÜN İSTANBUL'DA TFF'YE YAKIN OLMASI ETKENDİ"

"Ahmed Kutucu'yu hemen çağırdığımızda da kulübün İstanbul'da, TFF'ye yakın olması etkendi. Hem inandığımız hem de sağ ve solda oynayan bir oyuncu olmasının yanında taleplerimizi biliyor. Kendisi de çok hızlı şekilde geldi. O yüzden bizimle bu yolculuğa geldi."

NE OLDU?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında bugün TSİ 22.45’te İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda bazı değişiklikler yapıldı.

Bulgaristan’la oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Kaan Ayhan, alt adalesindeki sakatlık sebebiyle ise Aral Şimşir'in aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun ağrılarının devam ettiği ve antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden iki milli oyuncunun da aday kadronun dışında bırakıldığı bildirildi.

AKTÜRKOĞLU VE ŞİMŞİR ÇIKARILDI, KUTUCU ÇAĞRILDI

İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek’in kamptan ayrıldığı, Galatasaraylı forvet oyuncusu Ahmed Kutucu’nun ise aday kadroya dahil edildiği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray'da yalnızca 4 maçta süre bulan ve 52 dakika sahada kalan Ahmed'in milli takıma alınması ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki hücum oyuncusunun kadroya davet edilmesi üzerine Vincenzo Montella'nın sözleri akıllara geldi.

14 Kasım tarihinde Samsunspor’dan herhangi bir futbolcunun aday kadroya çağrılmaması yönünde eleştiriler olduğuna yönelik bir soruya cevap veren Montella şunları söylemişti: