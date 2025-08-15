Vincenzo Montella'dan Jose Mourinho'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Montella ve Mourinho, Can Bartu Tesisleri'nde baş başa bir toplantı gerçekleştirdi.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTILAR

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni sezondaki ilk kulüp ziyaretini gerçekleştiren Montella, Portekizli teknik adamdan milli futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve kendisiyle fikir alışverişinde bulundu.