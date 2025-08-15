Abone ol: Google News

Vincenzo Montella'dan Jose Mourinho'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Can Bartu Tesisleri'nde toplantı yaptı.

Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 20:16
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Montella ve Mourinho, Can Bartu Tesisleri'nde baş başa bir toplantı gerçekleştirdi.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTILAR

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni sezondaki ilk kulüp ziyaretini gerçekleştiren Montella, Portekizli teknik adamdan milli futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve kendisiyle fikir alışverişinde bulundu.

