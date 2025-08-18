Vincenzo Montella'dan Türk vatandaşlığı yanıtı: Hala teklif edilmesini bekliyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak da konuştu.

"BELKİ DE TÜRK KANINA SAHİBİMDİR"

"Hala teklif edilmesini bekliyorum." diyen Montella, futbolcularla iyi ilişkisiyle ilgili olarak da gülümseyerek "Belki de Türk kanına sahibimdir." şeklinde yanıtladı.

Sözlerine devam eden Vincenzo Montella, A Milli Takım'daki sözleşmesinin uzatılmasının bazı spekülasyonların önüne geçtiğini vurguladı.

"YENİ SÖZLEŞME SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Yeni sözleşmenin hem kendisinin hem de federasyonun istediği bir durum olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, yeni sözleşme ile kendisini daha rahat hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Bu sözleşmenin olması bazı spekülasyonların önüne geçti. Bu iki tarafın da çok istediği bir şeydi. Burada mutlu olduğum için gerçekten burada devam etmek istiyordum. Beraberinde iki taraf da bunu isteyince, bunun da oluşması kaçınılmaz bir sonuçtu. Çok önemli bir turnuvaya katılmak istiyoruz ve bu turnuvanın elemelerine başlıyoruz. Bütün bu spekülasyonları engellemek bence çok önemliydi." şeklinde konuştu.

"HALA TÜRKÇE KONUŞAMADIĞIM İÇİN UTANIYORUM"

Deneyimli teknik adam, "(Artık yanımda Türkçe konuşurken daha dikkatli olun.) demiştiniz. Ne kadar dikkatli olmalıyız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: