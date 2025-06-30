Vincenzo Montella'nın sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz hafta A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam kararı almıştı.

Alınan kararın ardından bu hafta yeni sözleşmenin imzalanması öngörülüyordu.

İşte Montella'nın geleceğiyle ilgili adım resmileşti...

MONTELLA'YLA YOLA DEVAM

İtalyan teknik adam için Riva'da imza töreni düzenlendi.

Montella, Temmuz 2026'da bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatan imzayı attı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu törende açıklamalarda bulundu.

"TÜRK KANINA SAHİP OLDUĞUMA BİR KANIT OLARAK BU BİLGİYİ KULLANABİLİRİM"

Sözleşme süresiyle ilgili İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hocamızın sözleşmesi vardı ama ona rağmen 2 yıl uzattık." derken, Vincenzo Montella ise "Ben de yabancı bir teknik adam olarak Milli Takım'da sözleşmesi uzatılan ilk isim olduğumu bugün öğrendim. Beni çok mutlu etti. Belki de gerçekten Türk kanına sahip olduğuma bir kanıt olarak bu bilgiyi kullanabilirim." ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun ardından ise Montella söz aldı.

Kendisini ay-yıldızlılara 2028'e kadar bağlayan sözleşmeye imza atan İtalyan çalıştırıcı, 2026 Dünya Kupası'na giderek hayallerine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

"HOCAMIZ İTALYAN AMA BİZİM GİBİ TÜRK OLMUŞ"

Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

Hocamız İtalyan ama bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. Yakında Türk vatandaşı da yapabiliriz. Takımda kolej havası yakalanmış, çocuklarla aile ortamı kurmuş. Biz ona inanıyoruz.

"MONTELLA ÇOK GÜZEL BİR KOLEJ HAVASI KURDU"

Vincenzo Montella çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar, onu çok seviyor. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Gelişime açık olmaz lazım, hocamız da açık. 'Forvetsiz oynuyor' diyorlar, ben de 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum.

"TARİHİN EN AHLAKLI KADROSU"

Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum. 2002'den beri Dünya Kupası'na gidemiyoruz, inşallah 2026'da ABD'de oluruz. Türkiye'yi ve Müslüman alemini inşallah sevindirecek sonuçlar alırız.

"ÇOK MUTLUYUM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise şunları söyledi:

"Yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Başkan ile karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Perde arkasında çok çalışarak icraat yaptığını gördüm. İbrahim Başkan artık bir dostum ve kendisini arkadaşım olarak görüyorum. Futbolcularımıza teşekkür etmek isterim. Geldiğimiz ilk günden beri aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Sahada yürekli mücadele ettiler ve bizi gururlandırdılar. Hep birlikte başardık. Birçok ilke imza attık, doğru değerlere sahip olan insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik."

"HAKSIZ ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENMİYORUM"

Haksız eleştirilerden etkilenmiyorum. Sizden Kasım ayına kadar ricam, yapıcı eleştirilerde bulunalım. Pozitif durumu bozmayalım. 23 yıldır Dünya Kupası'na gidememek beni üzüyor. Nasıl olur da Türk Milli Takımı bu kadar uzun süre Dünya Kupası'na gidemez? Sizden ricam birlik olmamız. Milli Takım hocası olarak bu projeye devam edebilmek hayalimdi, sizler burada olduğunu için teşekkür ederim.'

689 MAÇI SEYRETTİK: BİRÇOK İLKE İMZA ATTIK

689 maçı statlardan seyrettik. Ekibimle bu çalışmaları yürütürken birçok ilke imza attık. Bu fırsatları bize sundular. 16 sene Avrupa Şampiyonası'na gittik, gruptan lider çıktık. Almanya'ya karşı 72 yıl sonra kendi topraklarında kazandık. Bu sunulan imkanlarla oldu.Şimdi kafamız Dünya Kupası'nda. İspanya güçlü bir takım ama Gürcistan gelişiyor ve Portekiz'i yendiler. Bulgaristan gelişiyor. Kafamız orada ve bütün hayallerimize ulaşmak istiyoruz.

"FUTBOLCULARLA ALAKALI SABIRLI OLMALIYIZ"