Vitor Pereira'dan Emmanuel Agbadou'ya övgü dolu sözler!

Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou için Vitor Pereira'dan açıklama geldi.

Emmanuel Agbadou'yu Wolverhampton'a transfer eden teknik direktör Vitor Pereira, Fildişili futbolcu ile ilgili TRT Spor'a konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

Portekizli teknik direktör, Agbadou ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Pereira, "Üst düzey bir oyuncu. Oyunu kurma konusunda çok iyi; kısa ve uzun pasları etkili. İkili mücadelelerde güçlü, agresif. Hızlı bir oyuncu. Lider özellikleri taşıyor, özgüveni çok yüksek. Bana göre Türkiye Ligi için çok önemli bir transfer." ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİNE 18 MİLYON EURO VERİLDİ

Beşiktaş, 28 yaşındaki Emmanuel Agbadou'yu Wolverhampton'dan 18 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.