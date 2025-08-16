Vitor Pereira'dan Nelson Semedo itirafı

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye imza atan Nelson Semedo ile ilgili konuştu.

Portekizli teknik adam, Nelson Semedo'nun kendileri için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Vitor Pereira, "Nelson, sahada ve soyunma odasında benim uzantımdı. İlk günden itibaren her zaman bana yardım etmeye, takımı birleştirmeye ve küçük anlaşmazlıkları yönetmeye hazırdı. Bu yüzden bir oyuncu olarak ve her şeyden önce liderlik açısından bizim için büyük bir kayıp." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE'YLE İMZALADI

31 yaşındaki Nelson Semedo, Wolverhampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.