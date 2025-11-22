Volkan Demirel: 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-2’lik skorla mağlup etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BU SEZON BURADA İLK DEFA BU KADAR ZORLANDI"

İlk yarı ve ikinci yarıyı ayrı ayrı değerlendiren Volkan Demirel, "İlk yarı evet, istediğimiz gibi planladığımız gibi gitti. İkinci yarı Tongya'nın golü olsa istediğimiz gibi gidecekti. Hep anlattık, kenar ortalar... İlkay'ın oyuna girmesi maçın çözümüydü. İlkay'ın girmesiyle topla buluşmaları iyi yaptı. Vallahi berabere kalmadığımız için üzülüyoruz. Yenecek durumdaydık. Birçok pozisyon yakaladık. Galatasaray'ı bu sezon burada bu kadar zorlayan, bu kadar pozisyona giren ilk takım olduk. Hem lige hem Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncuları var. Ekibimi tebrik ediyorum, üzgünler. İyi yoldayız. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda daha istenen sıralamalara geliriz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY RAKİBİMİZ DEĞİL"

Arka arkaya gelen gollerden etkilendiklerini dile getiren Demirel, "Galatasaray rakibimiz değil. Şimdi haftaya cuma, rakibimiz Kocaelispor ile oynayacağız. Buna benzer bir atmosfer olacak. Buradaki oyunu tekrarlayacağımızı düşünüyorum. Anlattığımızda anlayan oyuncularım var. Oyunculara söyledim, iyi yoldayız. Kısa zaman oldu. Antalya kampında bu oyunla alakalı konuşmadık, bugünkü oyun farklıydı. Arka arkaya yediğimiz goller boynumuzu büktü. Mücadeleden yana sıkıntı yok." dedi.

"GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM"

Genç teknik adam, 1-0 öne geçmelerine rağmen 3-2 mağlup oldukları müsabaka hakkında, "İlk yarı istediğimiz gibi geçen bir oyun oldu. İkinci yarı Tongya'nın arka direkte yakaladığı pozisyon gol olsa farklı bir şey konuşuyorduk. Belki 1 puana üzüldük diye düşünüyorsunuz ama bugün 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum. Ne dediysem yapmaya çalışan bir takım vardı. Bence İlkay'ın girişi Galatasaray'ın oyununda çok etkili oldu. Galatasaray'ın kenar ortalarından pozisyona girdiğini biliyorduk. Bize karşı da girdiler. Galatasaray ile oynuyorsunuz, yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. İlk yarı istediğimizi yaptık. İkinci yarıdaki pozisyon gol olsa başka bir şey konuşabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"OYUNCULARIMIN HEPSİ ÇOK ÜZGÜNDÜ"

Takımının performansından memnun olduğunu dile getiren Volkan Demirel, "Burada bu şekilde mücadele etmek bile benim için mutluluk verici. Oyuncularımın hepsi çok üzgündü." ifadelerini kullandı.